Kui vaadata praegu ringi autotööstuses, eriti pikapite maastikul, siis on selge, et elektrifitseerimise tuuled puhuvad üha tugevamalt ka tarbesõidukite vallas. Suured tegijad nagu Ford F150 Lightning, GMC Hummer EV, Chevy Silverado EV ja Tesla Cybertruck on juba areenil või sinna kohe jõudmas, samuti plaanib universaalset sõidukit miljardär Jeff Bezose osalusega uus autotootja Slate. See konkurentide poolt selja vastu seina surumine on sundinud ka Isuzut reageerima. Ja nii sündiski jaapanlaste esimene elektriline pikap, D-Max EV.