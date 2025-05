2000 drooni päevas: ambitsioonika tehase arendaja räägib, kuidas see on (Eestis) võimalik

Droonide masstootmist plaaniv Meridein on varemgi lennuvahendite arendamisega tegelenud, kuid seni on need olnud üksikud eksemplarid. Firma arendusjuht Eduard Vainu räägib, mida on veel vaja, et siinkandis tõeline seeriatootmine käima saada.

Foto: Tairo Lutter