Cat´i nutitelefonidele saab juba saata ning vastu võtta sõnumeid satelliidi kaudu, leviala on pea üle kogu planeedi. Millal aga maapealsed mobiilioperaatorid või kosmoseside konkurendid seda laiematele massidele pakkuma hakkavad?

Need ajad võivad varsti möödas olla, kui sõidetakse välja levialasse ning kaugel paksus metsas enam mobiilsidet pole, sest taevased operaatorid hakkavad pakkuma oma mobiilivõrku üle satelliitide. Kas see tähendab konkurentsi maapealsetele teenusepakkujatele või laiendavad need hoopis oma võrku kosmosefirmade abiga? Telefonid igatahes näivad selleks tulevikuks juba peaaegu valmis olevat.