ARVAMUS Paneme õpilaste loovuse lendama!

Kui kuri naabrimees idas juba lapsi sõjamasinaid joonestama õpetab, ei saa meie jääda vaid mureliku pealtvaataja rolli. Sest küsimus, mille Postimees hiljuti õhku viskas – «Kus on Eesti drooniõpik?» – on rohkem kui retooriline. Vastus on olemas ja esimene samm tehtud. Kuid nagu ikka: kes tasa teeb, see kaugele jõuab – ent ainult siis, kui teised kaasa aitavad. Sest tulevik ei oota, kuni me paberit viimistleme. Ta lendab meist lihtsalt mööda – drooni kujul. Ühest sellisest initsiatiivist kirjutab ettevõtja Riho Kangur, «Tee Ise Droon» algatusrühma liige.