HexTechi plaaniks on, et droonidega seotud nii-öelda olukorrateadlikkus ehk info, kus midagi lendab, ei peaks olema kättesaadav vaid riigile ja militaarsektorile. Eesmärgiks on pakkuda infot avalikult, parandades droonikultuuri ja turvatunnet.

Nähtamatu muutub nähtavaks: kuidas droone tabada?

«Kõige lihtsam ja esimene kiht on drooni tuvastus nende transponderite edastatud signaali kaudu, kui need on ikka sisse lülitatud,» selgitab Nurmsalu. Sarnaselt näiteks Flightradar24 näidatavate lennukite transponderite süsteemiga on see meetod küll kõige lihtsam, kuid paraku ka võrdlemisi haavatav. Kaardil kuvatakse drooni asukoht, piloodi asukoht, drooni kõrgus, kiirus ja see, kas droon lendab või on maandunud.