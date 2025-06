PODCAST Tõestame, et mängur on targem kui tehisaru

Kes on targem – kas karastunud mängurid või ChatGPT? Selles episoodis teeme asja lõplikult selgeks!

Saate ilmumise päeval jõuab poelettidele ka Hideo Kojima järjekordne eepos «Death Stranding 2: On the Beach». Mida Sten sellest arvab? Kas järjeosa on lahendanud esimese episoodi probleemid?