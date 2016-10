Telia kliendid ei saa kasutada maailma populaarseimat videoportaali

Videod käivituvad vaid hetkeks ning edasi jääb keskkond lootusetult otsima kasutaja interneti kvaliteedist lähtuvat sobivamat videokvaliteeti. Järgneb veateade ja kuvatakse link kvaliteediprobleemide infolehele.

Telia esindaja Raigo Neudorf ütles Postimehele, et ettevõttel on keskkonna omaniku Google’iga kontakt olemas ning probleemist ollakse teadlikud. Läbiv probleem see tema sõnul siiski pole ning osadel klientidel teenus toimib.

«Google on teada andnud, et mure on nendepoolne ning hetkel otsitakse sellele lahendust,» ütles Neudorf.

Kolmanda kvartali lõpus oli Telial 232 000 lairiba internetiühenduse tellijat. Probleem ei puuduta Telia mobiilise interneti kasutajaid.