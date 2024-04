Traditsioonid ei sure! «Fallout 4» uuendus tegi mängu taas kakti

Bethesda mängude puhul on ootuspärane, et need on poelettidele saabudes pisut katki. Traditsioone austades kehtib sama ka kõnealuse uuendusega, mis tõi kaasa kamaluga probleeme igale poole, kuhu see jõudis.

Näiteks raporteerivad Xbox Series X ja S konsoolide omanikud, et uuenduses ei saa valida paremat resolutsiooni (parema kaadrisageduse variant töötab).

PlayStationi kasutajad räägivad, et läbi PS Plusi saadud «Fallout 4» ei ole uuendust üldsegi saanud (Bethesda on lubanud vea tulevikus parandada).

Arvutimängurid teatavad, et uuendus on teinud katki modifikatsioonid. Lisaks olla see mahult suur, ent toimelt olematu väärtusega.

Lubatud ultrawide ekraanide tugi olevat aga kehvasti tehtud ning lihtsalt «venitab pildi piklikuks.»

Steam Decki kasutajad aga raporteerivad, et ainsaks muudatuseks on asjaolu, et enam ei saa seadmel muuta graafikasätteid.