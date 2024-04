HIINA SPIOONISADU Holland hädas punahiina luurajatega – teadagi, mida nad sealt tahavad

Hollandi sõjaväeluure ja -julgeolekuteenistus (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ehk MIVD) avaldas 19. aprillil 2024. aasta aruandes, et Hiina on viinud läbi märkimisväärseid küberluureoperatsioone, eesmärgiga tugevdada oma sõjalisi võimekusi, kasutades ebaseaduslikult Hollandi olulisi tehnoloogiaid. See tegevus on osa laiemast püüdlusest saavutada sõltumatus Lääne tehnoloogilisest mõjust ning arendada võimekust, mis konkureerib maailma juhtivate sõjaliste jõududega.