Kauakardetud Nokia 3310 jõudis täna Eestis müügile

«Algne kogus Nokia 3310 telefone pidi jõudma Eestisse mais. Kuna 3310 järele oli nõudlus prognoositust hulka suurem, siis esmajärjekorras jaotati kogused suuremate turgude vahel. Seetõttu sai Baltikum oma telefonid hiljem,» rääkis Tele2 turundus- ja müügidirektori Kristjan Seema.

Seema hinnangulon Nokia 3310 järele klientide huvi suur ja eestlased on telefoni oodanud pikisilmi.

«3310 vastu ei tunne huvi mitte ainult traditsioonilised nuputelefonikasutajad, vaid see äratab tähelepanu ka nooremas põlvkonnas. Retrohõnguline 3310 võib muutuda uueks hitiks, mida on trendikas nutitelefoni kõrval kasutada,» rääkis Seema.

Ühtlasi saabus müügile Nokia Androidi ssteemiga nutitelefon Nokia 3.

Telefonide loojaks on soomlaste HMD Global, kes on omandanud Nokia kaubamärgi.

Väga halb telefon

Tehniliste omaduste kaasaegsuselt on Nokia 3310 väga halb telefon. Näiteks on selle kaameral megapiksleid vaid kaks – uskumatu, et tänapäeval veel nii kehvasid objektiive üldse toodetakse.

Telefoni ekraan pole samuti puutetundlik ja sõnumeid saab toksida vaid füüilise klahve toksides. Andmeside on samuti mobiiliajastu ajamäärangus ürgaegne – kõgest 2,5G.

Kuna selle telefoniga suurt peale rääkimise ja uhkustamise teha ei saa, siis peab selle aku muidugi väga hästi vastu ning ka hind on odavam kui üks hulludel päevadel soetatud vähegi mõistlik kingapaar.