PÕHJALIK TAGASIVAADE: minister Palo kummalised otsused läbi aastate

Üsna pea peale seda, maikuus 2014 tuli minister Palo välja järgmise algatusega. Nimelt soovis ta peatada ringhäälingu-, meedia- ja IT-infrastruktuuriteenuste osutaja Levira, kes haldab ka Tallinna teletorni, müüki. «Peamiseks põhjuseks on see, et teletorn on elutähtsa teenuse osutamisega seotud kriitiline objekt ja ma arvan, et on tähtis, et see oleks riigi kätes,» põhjendas Palo toona.