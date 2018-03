Mait Palts: Eesti riigireform on olnud plaanitu ja näiline

Tänane keskvalitsuse süsteem toetab protsessi väärtustamist, kuid ei motiveeri otsustama ega vastutama. Nii on raske efektiivsust saavutada ja süsteemil on kalduvus iseeneslikult üha suuremaks ja veelgi vähem efektiivseks paisuda.

On selge, et avaliku sektori ülalpidamine ei ole praeguses mahus jätkusuutlik ning riik peab astuma reaalseid samme sektori koosseisu ja ülalpidamiskulude vähendamiseks läbi mittevajalike funktsioonide kärpimise.

Seda just bürokraatiat, bürokraatide ja õigusloome protsesse silmas pidades. Riigi senine tegevus riigireformi elluviimisel ja valitsussektori õhendamisel või avalike funktsioonide ülevaatamisel on olnud plaanitu ja pigem näiline ning kohati isegi seniseid tegevusi põlistav.

Kohati jääb mulje justkui tehtaks seda vaid protsessi enda pärast, kuigi ausalt öeldes ei paista asjaosalised seda enamasti ka ise nautivat. Või kui leidub tahe otsus teha, käib suurem tants selle ümber, kuidas saaks nii, et ei peaks vastutama. Või kuidas saaks nii, et vastutus oleks võimalikult hajutatud.

Kui kõigi aeg, mis seni nendesse aruteludesse ja analüüsidesse on kulunud, rahasse ümber arvutada, oleks varsti ilmselt veerand osalemise kuludest juba koos. Ilmselt ma liialdan, kuid kui ikka nõudluspoole enamus ütleb avalikult, et ei ole vaja ja muid argumente ka kohe ei ole, mis õigustaksid teistsugust otsust maksumaksja raha kasutamiseks, saaks otsuse ära teha. Aga seda otsust pole sellegipoolest veel tänagi ja ilmselt tuleb veel arutada.

Oluline on vähendada esmajoones just bürokraatide hulka ehk neid, kelle tegevus ei ole riigi toimimiseks hädavajalik ja halvemal juhul tekitab see tarbetuid kulutusi juurdegi. Loomulikult ei saa väita, et avalikus sektoris poleks arukaid inimesi ja kelle olemasolu on ka päriselt vajalik. Neile tuleks anda lihtsalt rohkem vastutust ja otsustusõigust.