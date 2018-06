Lõuna-Koreas varastati 32 miljoni väärtuses krüptoraha

Bithumb on praeguseks külmutanud kliendikontodel krüptoraha sisse paneku ja välja võtmise ning algatanud juhtunu suhtes uurimist. Ettevõte ei täpsustanud oma teates, kuidas vargus täpsemalt läbi viidi, kirjutab CNN .

Bithumb lubas kaotatud raha klientidele omast taskust tagasi maksta. Praeguse seisuga on kõik kasutajakontod ohutult salvestatud ja neid hoitakse ettevõtte «külmas rahakotis».

Lõuna-Koreast on saanud viimastel aastatel üks maailma suurimaid krüptoraha turge, kuid riiki on sellel aastal painanud üks suur krüptoraha vargus teise järel. Krüptovahetus Coinrail teatas alles eelmisel nädalal, et häkkerid varastasid umbes 30 protsenti nende hoiustatud krüptorahast.