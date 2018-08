Kõik, mida peate teadma Samsungi uuest tipptelefonist ja kellast

Galaxy Note 9 puhul võib kokkuvõttes tõdeda, et see on eelkäija Note 8ga võrreldes veidi suurem, veel suurema mäluga ning võimekama protsessoriga, selle sõrmejäljelugeja on lõpuks kaamerast lahku löödud ja lisaks on selle puutepliiats saanud võime juhtida osasid äppe ka distantsilt. Ehk siis omajagu edasiarendatud mobiil, tõenäoliselt parim maailmas hetkel leiduv.

FOTO: Aivar Pau

Välimuselt polegi vanal Note 8l (ja tegelikult ka S9+-il) ja uuel Note9-l suurt vahet. Kui Note 8 ekraani diagonaaliks oli 6,3 tolli, siis uuel seadmel on see 6,4. Erinevus torkabki silma vaid tagumisi külgi võrreldes, kus sõrmejäljelugeja tabamiseks ei pea enam kompama kuskil kaameraobjektiividel vaid nüüd on see toodud kaamera alla ja intuitiivselt leitav. Teine erinevus tuleb välja puutepliiatsit seadmest eraldades, kuna see on nüüd saanud värve juurde.

See on disaini osas ka kõik, peaaegu äravahetamiseni sarnased telefonid. Jätkuvalt superhea kvaliteediga ja ergas Super AMOLED ekraan (pikslitihedus ülihea 516 ppi), ikka kumerad ekraaniääred ning ka kõrvaklappide sisend pole kuskile kadunud. Soliidse välimusega äritelefon, suur ja ka raske - Viru folgil tagataskusse pistes oleks kasulik rihma kanda, et püksid alla ei vajuks.

Ikka saab paremast küljest libistada avatuks servapaneele, mida küll vist keegi ei kasuta, kuna avaekraanilt ikoonidel klikkides saab sooviud rakendused kindlasti kiiremini avatud. Pealegi saadavad ju kõik äpid märguandeid ja tegelikult avame neid tihti just seeläbi. Vasakust küljest avaneb jätkuvalt Samsungi abirakendus Bixby, mille ainus mõte on koondada ühte vaatesse kokku erinevates äppides toimuv. Ja kui kellelgi on hea inglise keel, siis saab selle abil telefonile ka hääle abil käsklusi anda – mida keegi avalikus kohas muidugi ei tee ja kasutab selle asemel jätkuvalt oma sõrmi.

Kui telefoni sissepoole vaadata, siis selles osas pole samuti midagi eriti muutunud. Muutmälu ehk RAM on jätkuvalt 6GB ja telefon töötab tõesti sujuvalt ja tõrgeteta. Salvestamiseks mõeldud mälu ehk ROM on aga minimaalselt kasvanud kaks korda – odavam versioon telefonist omab seda 128 GB ja kallim koguni 512 GB, aga seda Eestis ei müüda. Kui kellelgi peaks tõesti vaja minema, siis mälukaardi saab ka veel telefoni pista ja nii salvestusmahu peaaegu 1TB-ni kasvatada.

21 protsenti on kasvanud ka aku mahutavus ja see on nüüd 3300 mAh asemel 4000 mAh. Kuna protsessor on läinud võimsamaks, ekraan suuremaks ja äpid tahavad saada järjest rohkem energiat, siis ei jäänud Samsungil ka muud üle, et seade ikka öiste laadimiste vahel ära ei kustuks. Kiir- ja juhtmevaba laadimine jätkuvalt olemas. Telefon läks esialgsel seadistamisel ka mõnusalt kuumaks, aga hiljem sellist ohtu enam tajuda ei olnud.