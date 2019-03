Mis toimub Silmetis? Suur tööandja jäi olulise tegevusloata

«Silmet omas kiirgustegevusluba kehtivusega kuni 30.01.2019. Luba hõlmas looduslike radionukliide sisaldava tooraine, kolumbiidi ja tantaliidi töötlemist ja töötlemise käigus tekkiva looduslike radionukliide sisaldava NORM-jäägi* käitlemist. Tänasel päeval puudub Silmetil luba mainitud tegevusteks, seega on need tegevused keelatud,» kinnitas Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Adler.

Keskkonnaameti kommentaar tähendab, et NRP Silmetil on alates veebruarist keelatud radioaktiivset toorainet Eestisse tuua ja varem toodud toormest tekkinud tootmisjäätmete mis iganes viisil ladustada oma territooriumil või kus igas mujal või mis iganes mul kujul Eesti territooriumil.

«Jah. Silmetil pole nendeks tegevusteks luba, seega on ilma loata keelatud,» kinnitas Adler. «Tagastasime Silmetile taotluse läbi vaatamatult, kuna osad lisaandmetena nõutud dokumentidest jäid hoolimata korduvatest tähtaegadest meile esitamata ja uut taotlust pole nad enam esitanud.»

Seega on enam kui 430 töötajaga NRP Silmet loobunud loast oma põhitegevusele.

Silmet on Sillamäel aastakümneid tegelenud sellega, et toimetanud välismaa kaevandustest oma territooriumile maaki ning sellest happe abil väärismetallid välja uhtunud. Paraku on selle tegevuse tagajärjeks ka tootmisjääk, mis sisaldab oluliselt üle lubatud määra metallide uraan ja toorium radioaktiivseid isotoope.

Tänaseks päevaks on selliseid jäätmeid Silmeti territooriumile kogunenud juba üle 500 tonni. NRP Silmeti endine USA päritolu omanikfirma Molycorp Minerals LLC lubas need Eesti territooriumilt USAsse järeltöötlemiseks vedada, kuid jättis Eestis riigi ees kohustused täitmata. Selle asemel kanditi Silmeti tegevus Kanada ettevõtte Neo Performance Materials (NPM) Singapuri registreeritud juriidilisse kehasse, kellel polnud Eesti ees enam mingeid kohustusi.

Küll avastas Postimees aasta alguses, et Silmeti omanikel oli valminud plaan jättagi see saast Eestit välja viimata ja matta need kivistunud kujul hoopis Tiit Vähile kuuluva Sillamäe sadama kaide muldkehasse.

Selleks oli Silmet sõlminud salajased kokkulepped riigiettevõttega Eesti Energia ja samuti Tiit Vähile kuuluva Silpoweriga, et segada oma radioaktiivsed jäätmed nende samuti keskkonnaohtliku tootmisjäägi põlevkivituhaga* ja nii radioaktiivsus ära lahjendada. Muu hulgas pidi segamiseks kasutatama Auvere elektrijaama põlevkivituhka.

Just selliseks tegevuseks oligi Silmet esitanud keskkonnaametile taotluse, kuid on sellest nüüd loobunud. Lisaks on ta ilma jäänud ka kiirgustegevuse loast. See tähendab muu hulgas, et ettevõtte territorumil paikevad hetkel ilma loata 200-liitristesse vaatidesse pakendatuna enam kui 500 tonni radioaktiivseid jäätmeid.

Pinnast on Silmetist Sillamäe sadamasse veetud ilma lubadeta

Küll aga on vahepeal selgunud, et Silmeti territooriumilt on teadmata päritolu pinnast toimetatud Sillamäe sadamasse ka ilma vastavate keskkonnalubadeta ning tolli loal ka kiirguskontrollita. Selleks on maksu- ja tolliamet (MTA) lubanud avada sadama tollitsooni territooriumile viivad kõrvalisi väravaid, millel puuduvad radiatsiooni kontrolliks vajalikud sensorid.