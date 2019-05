USA keelab julgeolekuriski kujutavate telekomifirmade kasutamise

Valge Maja kinnitas siiski, et otseselt pole sihikule võetud ükski riik ega ettevõte.

USA on juba varem keelanud valitsusametitel Hiina telekomifirma Huawei seadmete soetamise seoses kahtlustega, et firma võib saada ligi tundlikule teabele ja jagada seda Pekingi luureteenistustega.

Huawei 5G tehnoloogiat peetakse kõige arenenumaks ja odavamaks maailmas. Samas on Ühendriigid hoiatanud oma liitlasi firma tehnoloogia kasutamise eest ja ähvardanud vastupidisel juhul piirata luureandmete jagamist.

Hiina 5G tehnoloogia küsimus on lõhestanud Suurbritannia valitsust, mille osa ministreid peavad Hiinat Brexiti järel oluliseks kaubanduspartneriks, samas kui teised nõustuvad Washingtoniga, et Peking on oht.