Androidist ära lõigatud Huawei laseb peatselt välja uue operatsioonisüsteemi

Huawei on väidetavalt töötanud juba mõnda aega uue mobiili operatsioonisüsteemi arendamise kallal koodnimega «Projekt Z», et pakkuda ettevõttele alternatiivi juhul kui nad kaotavad ligipääsu USA-päritolu Androidile, mida on siiani kasutanud peaaegu kõik Huawei telefonid. Trumpi hiljutine otsus kuulutatada Huawei riiklikuks julgeolekuohuks on sundinud Hiina ettevõtet laskma oma varuplaani käiku. Huawei loodab anda uue OS-i välja Hiinas juba selle aasta teisel poolel.

Uue OS-i edu pole aga sugugi garanteeritud, sest mitmed suured tehnoloogiafirmad on varemgi üritanud harjutada oma kliente kodukootud alternatiividega Androidile ja selles täielikult ebaõnnestunud. Enda OS-i on katsetanud näiteks nii Samsung kui ka Microsoft ning mitte kumbki pole seda käiku lasknud. Uuringufirma Calays andmetel jooksevad umbes 87 protsenti maailma nutitelefonidest hetkel Androidi peal ja sisuliselt kõik ülejäänud iOSi peal.

Huawei uuest operatsioonisüsteemist pole hetkel veel suurt midagi teada ja nimi «Hongmeng» võib samuti veel muutuda. Kõige raskem saab Huaweile olema tõenäoliselt uute rakenduste ökosüsteemi loomine, sest suur enamus maailma kasutajad on väga tugevalt harjunud selliste Androidiga kaasnevate rakendustega nagu Gmail, YouTube, Google Maps, Google Play jne.

Android on avatud lähtekoodiga tarkvara, mis tähendab, et Huawei võiks põhimõtteliselt jätkata selle avaliku versiooni kasutamist, kuid see ei sisalda enne nimetatud rakenduste litsentsi ning samuti poleks neil ligipääsu turva- ja tarkvarauuendustele. Kokkuvõttes oleks see mõttetu.