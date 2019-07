Eesti jäi 5G rongist maha – miks ja mis nüüd saab?

Tabasalus käivad Telial hetkel reaalselt koduteenuste testimised üle 5G tehnoloogia, mis puudutavad nii koduinterneti kui TV-teenust. Telia Sõle tänava hoonele paigaldatud 5G tugijaama toel on ettevõte saavutanud erinevate seadmete ja erinevate 5G nutitelefonidega allalaadimiskiirusi ligi 1Gbit/s.

Levikom: konkurendid on uskumatult pahatahtlikud

Sami Seppänen Elisast kahtlustab konkursi kohtus vaidlustanud Levikom on väljas vaid kiire teenistuste peal – seda kinnitavat see, et kui sagedusoksjoni konsultatsioonide käigus oli laual 4x100 variant, siis nad olid isegi sellele vastu, kui üks sagedusplokkidest polnud sisuliselt neile garanteeritud.

«See, mis nad teevad, on mängurlus, kus paraku kaotajateks Eesti tarbijad. Levikom on koguaeg olnud huvitatud et sagusloa tingimusdes oleks õigus sagedusbloki(de) edasi müümiseks, mis ei ole oluline Eesti mobiilsideoperaatorirele, kelle huvides on suured ja pikka-ajalised investeeringud 5G-võrkude rajamiseks,» kõlab Seppäneni süüdistus väikekonkurendi aadressil.

Levikomi juht Peep Põldsamm nimetab seda aga uskumatult pahatahtlikuks jutuks.

«Meil ei ole paraku valikut - me ju kasutame neid sagedusi enda põhiteenuse osutamiseks alates 2007. aastast. Kuidas või mida see tähendaks «müüme edasi»? Klammerdame oma 3.5GHz võrgu koos klientidega sagedusloa külge, kui «spekuleerima» läheme?» sõnab Põldsamm.

Levikomi kasutatav WiMAX on vananenud tehnoloogia ja nüüd soovib Levikom seda välja vahetada uue võrguplatvormi vastu nii vanade kui ka uute teenuste pakkumiseks.

«Ja muidugi ei soovi me sellest ärist väljuda, nagu riik paistab kangesti soovivat. Praeguseni pole me saanud WiMAXit välja vahetada, sest seal on kasutusel teatud tehnoloogiad (nt OFDM), mida kasutab ka 5G ja mis muudab selle rasketes looduslikes oludes (looduslikud takistused) kasutamisel vältimatuks. Me oleks selle muidu juba aastaid tagasi välja vahetanud, kui oleks olnud alternatiiv,» räägib ta.

Põldamm kinnitab ka, et on ilmselge, et ei Levikomil ega ka võimalikel uutel turule tulijatel ei saa olla peas mõtet siseneda mobiiliturule ehk nn 4G-teenuste turule. See turg on üleküllastunud, kõik kolm mobiilioperaatorit pakuvad head teenust, andmekiirused ja leviala on hea, hinnad on all.

Põldamm ei nõustu ka sellega, et Eesti tema algatatud kohtuprotsessi tõttu nüüd 5G osas muust maailmast koledal kombel maha on jäämas.

«Paraku peetakse 5G-d ikka veel järgmiseks interneti-G-ks, aga seal ei ole märkimisväärset lisandväärtust ja seega ka ärivõimalust ju tulemas. Kui keegi tooks turule uue mootoritehnoloogia, mis võimaldaks autodel sõita 300 km/h ja rohkem, kas turg tõttaks kohe ostma? Huawei andmetel võimaldab 5G-tehnoloogia 3.5GHz sagedusalas andmekiiruse reaaloludes ühe kasutaja kohta tõsta ca 30 Mbit/s pealt 100 Mbit/s-le. No ei ole midagi enneolematut. Seega ei saa ma jätkuvalt aru, millest me maha jäämas oleme võrreldes Soomega või mõnede teiste riikidega, kus on uuel sagedusel raadiod kruvitud 4G-võrgu külge,» leiab ta.