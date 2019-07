ATKO jätkab Harjumaal sõitjate vedu

Kui mais teatas Harjumaal ühistranspordivedu koordineeriv MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, et on sõlminud ATKO Liinid OÜ esindajatega kompromisskokkuleppe lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks läänesuunal ja Harku valla piires, siis nüüdseks on sellest taganetud ja süüakse sõnu.

«MTÜ Põhja-Eesti ÜTK ei ole sõlminud ühtki kokkulepet ühegi bussifirmaga lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks. Meil on pooleli neli kohtuvaidlust erinevate bussifirmadega – sealhulgas ka ATKO Liinid OÜga. Olen kindel, et keskus ka ei sõlmi ühtegi kokkuleppelist lepingu ennetähtaegset lõpetamist sellise firmaga. Seega, lõpptulemusest saame rääkida siis kui on läbi kõik protsessid ja vaidlused,» ütles Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus täna Postimehele.

27. mail teatas keskus oma nüüdseks kustutatud Facebooki sissekandes aga, et «MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on fikseerinud rohkelt olulisi lepingu rikkumisi nagu pikad hilinemised ja väljumiste ära jäämised. ATKO Liinid OÜ on kinnitanud olulisi puuduseid busside tehnilise korrasoleku osas, millest on põhjustatud suur osa teenindamata jäänud vedusid.»

Toonases teates seisis ka, et ATKO Liinid OÜ esindajad ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo kohtusid, et arutada lepingute täitmise puudusi lääne suunal ja Harku valla sisevedude osas, sooviga leida lahendusi teenusekvaliteedi tõstmiseks.

Kohtumine olevat lõppenud kompromisskokkuleppega, mille kohaselt valmistab ATKO Liinid OÜ juriidiliselt ette ja esitab Harku valla osas ühe nädala jooksul ning Lääne suuna osas ühe kuu jooksul avalduse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus lubas, et rahuldab ta need avaldused ning alustab ettevalmistusi uut otselepingute sõlmimiseks. Üsna pea teatas ATKO, et kaebab keskuse selle teate peale kohtusse.

Harju maakonna läänesuuna bussiliinidel pidi ATKO riigihanke tulemusel liine teenindama kuni 13.04.2021 ning Harku vallas kuni 31.08.2020.