Huawei: oleme mures Eesti ja USA 5G-deklaratsiooni pärast

«Küberjulgeolek on tehniline küsimus ja seda ei tohiks politiseerida. Seda tuleks hinnata ja kontrollida faktide ja standardite põhjal,» ütles Postimehele Huawei Technologies Baltimaade juht Ricky Chen.

Eesti peaminister Jüri Ratas ja USA asepresident Mike Pence sõlmisid 31. oktoobril Washingtonis vastastikuse mõistmise memorandumi 5G turvalisuse teemal ning deklareerivad selles, et 5G-võrkude rajamisel peavad saama osaleda üksnes usaldusväärsed ja kindlad info- ja sidetehnoloogia pakkujad, et kaitsta neid võrke loata juurdepääsu või sekkumise eest.

Muu hulgas öeldakse deklaratsioonis, et tarnijaid ei tohiks alluda ilma sõltumatu kohtuliku kontrollita välisriigi valitsusele, et nende rahastamine ning juhtumisstruktuurid peaksid olema läbipaistvad ja et nad peaksid tõendatult kinni õigusriigi põhimõtetest ja hoiduksid müügieetika rikkumistest.

Ricki Chen kinnitas oma kommentaaris, et Huawei on 100 protsenti töötajatele kuuluv eraettevõte, millel on selge omandi - ja juhtimisstruktuur. «Ühelgi valitsusel ega organisatsioonil ei ole Huawei omakapitali ega kontrolli Huawei üheski vormis,» kinnitas Chen.

Ta märkis, et viimase 30 aasta jooksul on Huawei teenindanud 3 miljardit inimest 170 riigis ning « tõestatud kogemuste kohaselt pakub Huawei kohalike operaatoritega turvalist ja usaldusväärset võrku».

«Loodame, et Eesti valitsus teeb riigi ja Eesti rahva huvides õigeid otsuseid. Meil on endiselt usaldus oma äri ja investeeringute suhtes Eestis seni, kuni meid kaitseb Eesti sõltumatu kohtusüsteem ning avalduses loetletud kriteeriumid on üheselt määratletud kõigile ja õiglaselt ellu viidud,» seisab Huawei Baltimaade juhi kommentaaris.

Euroopas on USAga sarnase deklaratsiooni sõlminud vaid Poola. Samas on näiteks Saksamaa, Norra, Suurbritannia ja Soome teatanud, et ei välista ühtegi tarnijat: kriteerium on vaid see, kas valutav tehnoloogia vastab turvanõuetele või mitte.

Eesti, Poola ja USA leiavad aga, et 5G ülesehitamisel tuleb arvesse võtta ka poliitilisi, juriidilisi ja majanduslikke riskifaktoreid. Seega on Eestis plaanis ettevõtteid 5G-hangetelt tõrjuda mitte nendes sisalduva tehnilise või rahalise info vaid pakkuja päritoluriigi tõttu.

«Eestile on digiriigina uute tehnoloogiate usaldusväärsus esmatähtis küsimus ning USA on julgeolekuvallas meie jaoks tähtsaim liitlane,» ütles peaminister Jüri Ratas deklaratsiooni allkirjastamise järel.

Jüri Ratas ja Mike Pence 5G-avalduse allkirjastamise järel FOTO: Riigikantselei