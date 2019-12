Telia telekanal alustab jaanuari teises pooles

Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna juht Birjo Kiik ütles, et Inspira kanal jõuab kõigi Telia TV-teenuse klientideni jaanuari teises pooles ning kanali fookuses on kolm sammast: sport, meelelahutus ning oma- ja koostööprojektide raames valmivad saated.

Telia Eesti turunduse ja brändi osakonna juhi Ranno Pajuri sõnul on telekanali eesmärk pakkuda meelelahutust, ja kanali visuaalne identiteet loodud nii, et see mõjuks mängulise ja loovana.