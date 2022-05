USA annab Ukraina idarindele saladuses hoitava elektroonilise relva

Millega täpsemalt tegu, seda Pentagon ei avalda, kuid see on esimene kord, kui USA annab relvaabina Ukrainale elektroonilise sõjapidamise vahendeid. Sama saadetisega peaks rindele jõudma ka radareid .

Vene okupatsiooniväed on Ukrainas raadiosegajaid juba sõja esimestest päevadest kasutanud. Nende võimas elektrooniline relv Krasuhha-4 langes ukrainlaste kätte Kiievi lähedal . Samas ei pea vaenlase raadioside, luuredroonide ja tulejuhtimise seadmete segaja olema mitmele veoautole mahtuv keskus nagu Krasuhha, vaid võib olla isegi seljakotti pakitav seade, mida näiteks toodetakse ka Eestis .

Elektrooniline relv võib ka seljakotti mahtuda, nagu see Eesti ettevõttes Rantelon toodetav signaalisegaja.

Donbassi rindel on praegu vahemaad lahinguüksuste vahel väiksemad ja sõjatehnika kontsentratsioon tihedam. Seega on seal efektiivsemad igasugused mobiilsed segajad, mida saab kiiresti ümber paigutada.

Kõige moodsamad elektroonilised relvad mitte ainult ei sega, vaid kuulavad pealt ja murravad lahti vaenlase sidet. Neil on kolm funktsiooni: kuulata raadiosidet ja proovida seda dekrüpteerida, luua ühendus vaenlase traadita võrguga ja sisse murda (ehk lisaks ka küberrelv) või edastada segamissignaali, et vaenlase side ei toimiks.

USA pole siiski praegu kaugeltki juhtiv elektrooniliste relvade arendaja, sest peale «külma sõja» lõppu selles valdkonnas suurt arendustegevust enam ei toimunud ning põhiliselt jäid raadiosegajad kasutusse mereväes. Jalaväes on kasutusel soomustransportöörile paigaldatud General Dynamicsi signaalisegajad, mida hakati hiljuti uuendama.

Esimeseks selles valdkonnas peetakse Venemaad, kus on välja arendatud NATO side ja navigatsiooni segamisjaamad, mida NATO õppuste häirimiseks on mitmeid kordi kasutatud. Teine elektrooniliste relvade arendamises on pigem Hiina ja siis alles kolmandana tuleb USA.