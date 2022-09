Eesti luuredroonid Ukrainale: ettevõtja kogub annetusi ostuks

«Ukraina vajab silmi taevas – selleks, et edu saavutada okupantide väljatõrjumisel. Aitame neid. Drooni Threod Ion komplekt (kaks drooni + antennid + infotehnoloogia) maksab u 350 000 eurot, meil on hetkel koos 251 000 eurot. Seega umbes 90 000 eurot soovime juurde koguda,» kirjutab Ennuste oma Facebooki seinal. «Oleme tootjale esimese sissemakse teinud ja droon on tootmises, teise osa soovime kokku saada maks. kuue nädala jooksul. Lisaks Ukraina Kaitseväe aitamisele tasub teada, et tegu on Eesti toodanguga, see raha läheb tegelikult meie riigi ringlusesse, peamiselt kodu-Eesti palkadeks ja maksudeks.»