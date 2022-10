VIDEO ⟩ Vaata, kuidas Eestis toodetud luuredroon aitas Ukrainas Vene konvoi õhku lasta

Eestis Threod Systemsi ehitatavaid luuredroone Eos C VTOL on Ukraina sõtta jõudnud juba üsna mitmeid. Neid saadeti Leedus tehtud annetuste eest ja ka Eestis on mitme drooni raha juba kokku saadud. Seda, et taolisi lennumasinaid praegu lahingus tõesti hädasti vaja on, näitabki allolev video.