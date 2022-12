iPhone 14 satelliidisõnum päästis Alaskal esimese inimelu

Kuna side on ühepoolne (telefonist satelliidi suunas), siis küsib iPhone enne olenevalt hädaolukorrast mõned vajalikud küsimused, et saaks kogu info korraga päästeteenistustele ära saata.

iPhone 14 teenus on esimesed kaks aastat tasuta, praegu töötab see vaid USA-s ja Kanadas. Järgmisel aastal on oodata laienemist Prantsusmaale, Saksamaale, Iirimaale ja Ühendkuningriiki. Teoorias võiks aga SOS-side katta kogu maailma, välja arvatud pooluste lähedal olevad alad kaugel põhjas ja lõunas.