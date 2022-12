Elon Muski SpaceX hakkab ehitama riikliku julgeoleku satelliidivõrku Starshield

Starlinki on pidanud ohuks nii Venemaa kui Hiina. Hiina on lausa teinud plaane see SpaceX-i kosmoseinterneti võrk ära hävitada, Venemaa on hoiatanud SpaceX-i juhti Elon Muski aga Ukraina abistamise eest, sest ta pakkus ukrainlastele nii maajaamu kui leviala (Musk küll lubas vahepeal Starlinki kulusid Ukrainas enam mitte kinni maksta, kuid mõtles siis ümber). Starshield on aga otseselt militaarkasutusse mõeldud ja peaks veelgi rohkem ärritama nii Venemaad kui Hiinat.