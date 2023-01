Kurioosum ⟩ Selline ulmeliselt tõhus sõiduk on Arvo Pärdi eakaaslane

1936 aastal ehitatud sõiduk näeb ulmeline välja kuid oli omaaegsetele vaatajatele liialt kole – nii see tootmisse ei jõudnudki.

Vaata, kas sina sõidaksid autoga, mis on Arvo Pärdi eakaaslane.

Üks oluline rohelise tööstusrevolutsiooni eesmärke on vähendada energiakulusid. Sõidukite puhul – isegi kui neid ajab ringi elektrimootor, mis neelab selle akudesse laetud tuulevoolu – on õhutakistus oluline tegur, mis energiakulu liikumisel kasvatab.