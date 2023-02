AK ⟩ Tehisintellektide pealetung: kas inimkond peaks kartma või rõõmustama?

Masin ei tee veel endiselt midagi sellist, mida inimene pole käskinud ehk isemõtlemisest oleme me veel väga kaugel, kinnitavad Tallinna Tehnikaülikooli teadlased Juri Belikov ja Eduard Petlenkov, kes rääkisid sel nädalal KUKU raadio «Kukkuva õuna» saates, et nemad lasevad küll oma tudengitel rahumeeli kuulsa ChatGPT tekstigeneraatorit ära kasutada. Teadlaste sõnul on oluline, et tudengid oskaksid masinalt õigeid küsimusi küsida ning fakte üle kontrollida, sest masin vahetevahel eksib.