Insenerid panid kokku tehisintellektiga humanoidroboti, mis hakkab inimese moodi tegutsema

Brett Adcocki asutatud idufirma, kuhu kuulub endisi insenere Google´ist, Boston Dynamicsist, Teslast ja Apple´ist, ehitab nii-öelda üldotstarbelist, kahejalgset ja tehisintellektiga juhitavat humanoidrobotit, mis hakkab kasutama masinõppe viimaseid saavutusi nii sujuvaks liikumiseks, suhtlemiseks kui keeruliste ülesannete lahendamiseks. Ettevõte loodab, et just nüüd on selliste robotite tehnoloogia saavutanud läbimurdelise taseme, nii et taolised robotid pole enam robotlikult kohmakad ega masinlikud, vaid liiguvad ja suhtlevad üsna samamoodi, nagu lihast ja luust inimesed.

«Me suudame ühiselt luua inimkonnale parema tuleviku tehisintellekti ja robootika ristumiskohal,» ütles idufirma juht Brett Adcock väljaandele TechCrunch. «Meil on olnud õnn palgata maailma parimad tehisintellekti, elektroonika, tarkvara ja robootika oskustega spetsialistid. Meie meeskond usub, et oleme jõudnud punkti, kus saame edukalt müüma hakata roboteid, mis on viimase kahe aastakümne jooksul olnud mõeldud peamiselt teadus- ja arendustegevuseks.»

Maailmatasemel meeskond on siiani oma tööd avalikkuse tähelepanu alt väljas hoidnud, kuid märtsi alguses avaldati Figure.ai kodulehel esimesed pildid, video ja kirjeldused. Hetkeolukorda kirjeldab aga idufirma nii: ainuüksi USA-s on kümme miljonit töökohta, kuhu inimesed ei taha enam minna liiga väikese palga või ebameeldiva töö pärast. Just neisse ametitesse ongi oodatud humanoidrobotid.

Arvutis on uue humanoidroboti CAD-joonised juba valmis ja umbes selline võiks see masin välja näha. Figure.ai juhtide sõnul on inimesekujulisse korpusse üsna raske kõik vajalikud seadmed ära mahutada, aga välimuse suhtes ei kavatseta suuri kompromisse teha. Foto: Figure.ai