Otseülekanne ⟩ Kas Eesti e-spordi superstaaril õnnestub täna tagada koht aasta olulisema «CS:GO» turniiri finaali?

Täna jätkuvad CS:GO turniiri BLAST.tv Paris Major 2023 kvalifikatsioonid. Esimese päeva järel on Robin «ropz» Kool ja tema võistkond Faze Clan vaid ühe võidu kaugusel, et tagada koht maikuus toimuvale finaalturniirile. Nende vastaseks on aga väga tugev NaVi.