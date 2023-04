Virtuaalreaalsus küsib: mis saab, kui käte asemel on kurikad?

Mäletate, kui kirjutasin, et virtuaalreaalsus töötab kõige paremini kahel erineval juhul? Ka «What the Bat?» on valinud teise tee ning keskendunud tervenisti huumorile. Üldplaanis on nali lihtne ja ühekülgne – mängijal on käte asemel pesapallikurikad. Aga nagu öeldakse, peitub lihtsuses võlu.