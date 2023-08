PlayStationi pihukonsool on odavam, kui kartsime, ent jätkuvalt on õhus küsimus...

Odavast hinnast hoolimata ei muutu asjaolu, et tegemist on väiksele sihtgrupile mõeldud seadmega. Masin kasutab Remote Play funktsiooni (mis toimib üle WiFi võrgu), et jooksutada enda 8-tollise LCD-ekraani peal PlayStation 5 mänge.

See tähendab, et lisaks PlayStation Portalile peab kasutajal olemas olema ka PS5 konsool ning sellele ostetud ka mõni mäng. Seega kerkib taaskord õhku küsimus, et kellele see täpselt on mõeldud.