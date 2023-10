Juba pikalt on kulisside taga levinud jutud, et Sony kavatseb turule tuua uue PlayStation 5 mudeli. Nüüd oleme lõpuks saanud ametliku kinnituse.

Tegemist on praeguse mudeli edasiarendusega, mis toob lauale mõningaid pisikesi muudatusi. Kõige suuremaks muudatuseks on asjaolu, et konsooli küljes olev plaadilugeja on eemaldatav.