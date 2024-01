Tehnikamessil esitleti ülivõimsat akupanka, millega saab mitu päeva kogu maja toita

EcoFlow DELTA Pro Ultra aku mahtuvus on 6 kWh ja võimsus 7200 W. Seda ei jaksa enam üksi väga hästi üles tõsta, sest akupanga kaal on 53 kg ja selle külge kinnitatav inverter kaalub 32 kg. Sellepärast on energiaallikal all neli ratast.