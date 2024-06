Õhumotikad koguvad populaarsust – nüüd lisandus veel üks Tšehhist

UDX pole ainus ettevõte, mis püüab kaherattalist sõiduvahendit õhku viia.

Lazarethi «Moto Volante» on viis aastat vana osaliselt funktsioneeriv teedel ja õhus liikuv reaktiivtsikkel. See «lendas», kasutades igas neljas rattarummus turbiinmootoreid ning on pisut Transformeri moodi.

Teine taoline lennumasin on Mayman Aerospace (endine Jetpack Aviation). Need tegelased kasutavad samuti neljas nurgas lärmavaid vektorjuhitavaid turbiinmootoreid, lootuses tulevikus kasutada ühte turboventilaatormootorit ja õhukanaleid - nagu Harrieri AV-8A reaktiivlennukil. Arvestades, et see töötab fossiilkütustel, on Maymani Speederil uhke lennuulatus ja kiirus, mis ulatub sadadesse kilomeetritesse tunnis. Ettevõte ei näe enam üksikutes rikastes hobilendurites oma põhiturgu, vaid arendab samast tsiklist hoopis militaarkasutuseks mõeldud mehitamata sõjalist drooni.

Miinuseks on muidugi see, et turbiinmootorid on äärmiselt lärmakad ega sobi mõne korteriühistu juures hoidmiseks ja startimiseks.

Veel üks vertikaalstardi elektrimootorratas, mis uudistesse jõudnud, on Iisraeli ettevõtte Air valmistatud Air One. Täielikult suletud ja lähemal pigem lendavale autole kui mootorrattale, on sellel siiski mõned ühised jooned Airwolfiga - nimelt on lennuvahend üks väheseid müügiks ja lennutamiseks mõeldud isiklikke vertikaalstardimasinaid, millel on lennuulatust pikendavad tiivad. Need annavad droonile 60% lennuki tiibade tavalisest tõstejõust.

Selline tõstejõud annab Air One´ile üsna muljetavaldava 177-kilomeetrise lennuulatuse kiirusel kuni 250 km/h. Air One´i akupakk laeb 0 - 100% vaid ühe tunniga. Teine tore asi on asjaolu, et tiivad saab viie minutiga kokku voltida ning need mahuvad kenasti järelhaagisesse, nii et saab ükskõik kuhu puhkusele kaasa võtta.