Eesti idufirma sai valmis uue kompaktse vesinikuelemendil töötava generaatori

«Vastupidavus on muutunud meie ühiskonna nurgakiviks. Vesinik on ainulaadne kütus, kuna seda saab ka Eestis toota, pakkudes energiasõltumatust ja -julgeolekut,» lisas Kruusenberg, miks selline generaator hea on lisaks sellele, et töötades on heiteks vaid veeaur.