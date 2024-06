Texase ülikooli teadlased tegid mobiilile valmis «röntgensilmad»

Rääkides turvalisusest rõhutas teadlane, et kiire kommertsialiseerimise asemel on palju olulisem hoida pildikiibi võimekus võimalikult piiratud, et tagada selle ohutus. Kuritarvitamine oleks muidu väga lihtne, kuigi teadlane tunnistab, et leidlikel on võimatu täielikult takistada oma kiibiversioonide ehitamist.

Privaatsust silmas pidades ongi teadlased loonud selle tehnoloogia kasutamiseks ainult lähikauguses, umbes 2,5 cm kaugusel objektist. Näiteks kui varas prooviks kellegi koti sisu skannida, peaksta olema nii lähedal, et inimene juba märkaks, et midagi kahtlast on teoksil. Pildikiibi järgmine versioon peaks suutma pildistada kuni 12,5 cm kauguselt ja lihtsustama väiksemate detailide nägemist.

Tööpõhimõte: ei midagi ulmelist

Pildikiip kiirgab 300 GHz sagedusega signaale millimeeterlaineala vahemikus mikrolaine ja infrapuna vahel. tagasi peegeldunud ja neeldunud laineid analüüsides leitaksegi, mis on «seina taga».

Hea uudis on veel see, et uus pilditehnoloogia suudab juba näha ka läbi kastide ja õhemate pindade ning toob nähtavale asjad, mis on peitunud tolmu või suitsu sisse.