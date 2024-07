MITU TORU See varem põrunud tankikontseptsioon on uuesti kasutusse võetud

Venemaa jõhker invasioon Ukrainasse on põhjustanud tuhandete peamiste lahingutankide hävitamise tihti just odavate droonide poolt, mis on varustatud tankitõrjegranaatidega. See on samuti ajendanud looma uusi tanke, mida pole nähtud pärast külma sõja lõppu.