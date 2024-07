Sõjaväelased said mobiiliäpi, mis aitab aru saada, mis sõjaväljal toimub

Tehisintellekti (TI) integreerimine sõjalistesse operatsioonidesse on muutmas maismaa sõjapidamist, parandades võimekust keerulises keskkonnas. Kuna sõjalised kokkupõrked arenevad mitme-dimensioonilisteks, kus on kaasatud nii küberrelvad kui kosmoseseadmed, on tehisintellekti roll muutunud üha olulisemaks.

Vaenlase maismaasõidukite kiire ja täpne tuvastamine ongi nüüd üks väga oluline võime. Sellega tegelevad muuseas ka mitmed Eesti kaitsetööstusettevõtted: Threod Systemsi luuredroon näiteks oskab tarkvaraga tuvastada sihtmärgi tüübi, Vegvisiri soomusest läbi nägevad virtuaalprillid aga märgistavad samuti, millised objektid nii nähtavas kui kaugemas ümbruses on liikvel, kogudes andmeid teistest süsteemidest ning märkides ära, kas tegemist on oma või vaenlase sõidukitega.

Uus MEGA-Army rakendus kasutab samamoodi erinevaid allikaid ja tehisintellekti, et täiustada seda protsessi, analüüsides suures koguses andmeid. See võimekus on hindamatu lahinguväljal ning sama oluline luure-, seire- ja luuretegevustes (ISR), kus õigeaegne ja täpne teave on tõhusate sõjaliste operatsioonide jaoks hädavajalik, kirjutab Army Recognition.

Ajaloolised sõjapidamise kontseptsioonid, kus maismaalahingud olid rahvarohked personali ja lahingutehnikaga, on tehisaru võimekuse tõttu peagi ümber defineeritud. Masinjuhtimisest mõjutatud tulejõu kasvav domineerimine toob esile reaalajas lahinguvälja jälgimise ja täpsusrelvade tähtsuse. Võidab see, kellel on parem ülevaade.

Nii tuvastab äpp Saksa Leopardi tanki, kuid muidugi saab tehisaru hakkama ka kehvema pildivaatega. Foto: IDDEA