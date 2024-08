KEHV LUGU: ka seda Sony õudusmängu ei saa eestlased arvutil mängida

Tänavu mais kehtestas Sony enda arvutimängudele geoblokeeringu, mis tabas ka Eestit . Seetõttu oleme ilma jäänud sellistest arvutimängudest nagu «Ghost of Tsushima», « God of War: Ragnarök » ning ka kohe ilmuv « Concord ».

Sügisel liitub selle nimekirjaga ka õudusmäng «Until Dawn». Tegemist on 2015. aastal PlayStation 4 peal ilmunud teose uuendatud versiooniga, mis jõuab lisaks arvutile ka Sony praeguse mängukonsooli PS5 peale.

See tähendab, et vähemalt saavad need kodumaalased, kes mängivad PlayStation 5 peal, teost nautida. «Until Dawn» ilmub 4. oktoobril.