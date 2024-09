HÄVING! PlayStation sulgeb oma võrgumängu vaid kaks nädalat peale ilmumist

Mängijaid on naeruväärselt vähe ning väidetavad läbimüük valmistab piinlikkust . Siiski ei osanud keegi aimata, et PlayStation suurest häbist juhtme seinast kavatseb tõmmata.

Mängu režissööri Ryan Ellise sõnul kaalub stuudio erinevaid võimalusi, kuidas projektiga jätkata. See võib tähendada, et kaheksa aastat arendatud mäng tuleb tulevikus tagasi, ent on ka võimalus, et kaks nädalat jääbi teose elueaks.

Tegemist on ootamatu olukorraga kõikide jaoks. Paljud arvasid, et «Concordilt» eemaldatakse 40 € suurune hinnasilt ning teos jätkab tasuta mänguna. Mõned spekuleerisid, et see lisatakse Sony kuutasupõhisesse PlayStation Plus teenusesse.