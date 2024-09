JABUR SUMMA: kaks nädalat turul olnud mängu tegemine maksis 400 miljonit dollarit?

Kui kõik eelnev on tõesti tõsi, on tegemist suurima ebaõnnestumisega PlayStationi pikas ajaloos.

Mürgine positiivsus

Antud olukord on tõeliselt kentsakas, ent veelgi kummalisem on see, mis juhtus kulisside taga. Raskustest hoolimata olevat PlayStation teoses näinud niivõrd suurt potentsiaali, et teost peeti juba eos konsoolitootja üheks olulisimaks nurgakiviks.