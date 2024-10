Loe, millist tulevikku ennustab meile Elon Musk: kas tehisaru võit on hea või halb?

Elon Musk on viimastel kuudel saanud palju tähelepanu oma saavutustega nii tehnoloogia- kui ka kosmosetööstuses. SpaceX saavutas hiljuti teetähise, püüdes oma Super Heavy kanderaketi õhust kinni Mechazilla-nimelise seadmega . Tutvustati robotaksot ning Optimuse robotid kallasid välja jooke . Musk usub, et see tehnoloogia muudab taas kosmosereiside turgu, viies stardihinnad järsult alla ja aidates tal viia ellu oma pikaajalise unistuse – rajada püsiv inimkoloonia Marsile.

Inimene Marsile ülejärgmise ajaaknaga

Tehisaru – inimvõimekuse ületamine ja eksistentsiaalne oht

Musk usub, et tehisintellekti võimekus kasvab iga aastaga kuni kümnme korda. Ta ennustab, et juba järgmisel paaril aastal suudab tehisintellekt täita iga ülesannet, mida oskab inimene, ja aastaks 2028 võib selle üldine võimekus ületada kogu inimkonna oma.

Musk lisas, et kuigi tehisintellekti arengul on suure tõenäosusega positiivne mõju, on siiski 10-20% võimalus, et arengud võivad kujutada endast eksistentsiaalset ohtu inimkonnale.