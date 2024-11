TÄIELIK ULME Nii veidrat lennukautot pole varem nähtud, aga uuel aastal hakkab see lendama

Kui võtta aluseks CruiseUpi mudel, võiks BlackBird pakkuda kahte istekohta ja kuni 100 km lennuulatust, mis tähendab, et see sobiks pigem isiklikuks sõiduvahendiks kui õhutaksoks.

Tuleviku lennulahendused lähenevad kiirelt

CycloTechi kõrval püüdlevad ka teised ettevõtted lendavate autode turule jõudmise poole. Näiteks Joby Aviation sai hiljuti Toyota käest 500 miljoni dollari suuruse investeeringu ning on nii Jaapanis kui USA-s New Yorgis läbi viinud oma õhutakso demonstratsioonlende. Samson Sky esitles aga just äsja oma tootmisküpseks saanud kokkuvolditavate tiibadega lennukautot. Kui need projektid õnnestuvad, võib lennunduse tulevik juba peagi sarnaneda «The Jetsonsite» ennustatud tulevikumaailmaga.