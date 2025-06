Ukraina: sel Vene tehisaruga droonil on sees ülikeerukas NVIDIA kiip USA-st

Aina enam räägitakse lahinguväljale jõudvatest tehisintellektiga droonidest, mida ei juhi enam inimene, vaid kunstmõistus. Üks selline «nähtamatu» oht on seni varjus püsinud Vene droon V2U, mille Ukraina luureteenistuse asjatundjad said nüüd luubi alla võtta. Selle saladuste seas tuli päevavalgele fakt, et vaatamata sanktsioonidele on venelastel olemas USA päritolu uus NVIDIA kiip, mida säärase masina südameks vaja läheb ning mida isegi Eestisse müüakse range ekspordipiiranguga.