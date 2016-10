Apple peab kübarast jänese tõmbama

Apple’it on ikka peetud tehnoloogiainnovatsiooni eestvedajaks: praegu Tim Cooki ja varem Steve Jobsi juhitud ettevõte on saanud hakkama päris mitme revolutsiooniga, alustades tänapäevase arvuti loomisest ja muusikaturu põhjalikust raputamisest ning lõpetades näiteks nutitelefonide massidesse viimisega. Nüüd on aga konkurendid hakanud pead tõstma ja kipuvad Apple’ist lausa mööda tuhisema.