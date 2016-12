Digitarga kingiideid: kaunis, kuid kummaline Lenovo Yoga Book joonistajatele

Lenovo Yoga Book on hübriid, midagi süle- ja nutiarvuti vahepealset. Esmaklassiline koostekvaliteet, halli alumiiniumi ja mustava klaasi ühendus näeb välja elegantne ning paljulubav. Kõige silmatorkavamaks detailiks aga on kindlasti hõbedaselt säravad hammasratas-hinged. Yoga Book on meeldivalt sale, samas aga toekalt raske. Vähemalt oma saleda talje kohta.

Painduv ja tööoludega kohanduv Lenovo Yoga Book. / Lenovo

Teiseks vägagi pilkupüüdvaks detailiks on nö virtuaalne, helendav halo-klaviatuur, mille esteetika meenutab pisut ulmefilmi „Tron“.

Ahjaa, välimusest rääkides ei saa kindlasti mööda vaadata ka pakendist. Soliidses valge-punases pappkarbis peitub lisaks arvutile veel mitmeid väiksemaid karbikesi lisavarustuse jaoks ning väärikas mapp joonistamiseks.

Lisaks mapile peitub pakendis ka pliiats, mis sobib nii puutetundliku ekraani, kui ka ülalmainitud kirjutusploki jaoks. Metalne pliiats on keskmise jämedusega ja mehiselt mustjashall ning näeb samuti vägagi soliidne välja ka ülikonna rinnataskus.

Küll aga hämmastas mind sülerit avades see, kui ebaratsionaalselt on Lenovo ümber käinud ekraanipinnaga. Täpsemalt siis hämmastas mind puutetundliku ekraani ümber jääv umbes minu meheliku pöidla laiune must raam, mis muudab niigi suhteliselt väikesemõõtmelise arvuti ekraani veelgi pisemaks. Saan aru küll, et tegu on ilmselt majanduslikest kaalutlustest lähtuva otsusega, kuid tulemus näeb välja nadivõitu. See on vähemalt visuaalselt selle toote kõige nõrgem külg.

Lenovo YogaBook jooksutab Android Marshmallow tarkvara, mis pole küll androidimaailma viimane sõna, kuid peaks olema veel igati tegija. Nii valitsebki masinas valdavalt Google’i tarkvara, millele sekundeerib Lenovo oma tootespetsiifiliste rakendustega. Tootespetsiifiliste all pean ma silmas peamiselt erinevat joonistamis- ja jagamistarkvara, sest kõnealuse toote põhifunktsiooniks tundubki olevat joonistamine-visandamine või käsitsi märkmete tegemine ning nende jagamine kas siis teistele või mingisse põhitöövahendisse (lauaarvuti vms).

Et üks pilt räägib rohkem, kui 1000 sõna, siis on ka Lenovo Yoga Book loodud inimestele, kes joonistavad.

Uue ideelahendusega Lenovo Yoga Book tuleb Telia e-poes müügile uue aasta esimestel nädalatel.

