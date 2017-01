Austria teadlased patenteerisid nohuvaktsiini

Patent on märkimisväärne, kuna nohu on pikka aega peetud haiguseks, mille vastu ei aita miski peale voodiravi ja rohke vedelikutarbimise. Tegemist on kompleksse haigusega, mille levinumad haigustekitajad kuuluvad rinoviiruste klassi. Need põhjustavad kokku 30-80 protsenti kõigist haigusjuhtudest. Lisaks rinoviirustele levitavad haigust ka koroonaviirused (10-15 protsenti) ja gripiviirused (5-15 protsenti).

Rudolf Valenta ja tema kolleegid Viini Meditsiiniülikoolist uurisidki rinoviirust. Reeglina ründab meie immuunsüsteem haigestumise korral haiguse keskosa, mis ei ole aga haigustega võitlemiseks kõige efektiivsem moodus. Palju otstarbekam oleks rünnata viiruse kesta, mille abil haigustekitaja suu, kõri, nina ja kõhu limaskestadele kinnitub, kinnitas professor Valenta The Independentile. See on ka mehhanism, mida uus vaktsiin haiguse ärahoidmiseks kasutab.

«Me kinnitasime kindlad rinoviiruse kesta tükid transpordivalgu külge. Antikehade toime muutmine on väga vana põhimõte,» ütles Valenta. Sellise antikehade toime korral on ka viiruste mõju ravitoimele oluliselt väiksema mõjuga kui siis, kui antikehad viiruse keha spetsiifilisi piirkondi «sihtima» peab – erineva ülesehitusega rinoviiruste väliskest on enamusel neist piisavalt sarnased.

Professor Valenta sõnul võib vaktsiin patsientidele manustamiseks valmis olla juba kuue kuni kaheksa aasta pärast. «Juba esimese viiruse kestaga varustatud valgu tootmisel saavutasime väga hea haigustpärssiva toime. Korraliku rahastamise korral on reaalsete patsientide vaktsineerimine kuue kuni kaheksa aasta kaugusel,» ütles professor.

Kui sellega tõesti hakkama saadakse, on kahtlemata tegemist suure edusammuga. Nagu ütlesid ka The Independentit nõustanud terviseeksperdid, on rinoviirused oma ravile allumatuse poolest kurikuulsad – piisab vaid ühest mutatsioonist, et immuunsüsteemi rünnakust pääseda. Edu korral võivad paljud talviste nakkuste käes kannatajad tõepoolest kergemini hingata.