Kuidas reisile sõites oma nutiseadmete vahel valida?

Loomulikult võib igale reisile kõik tehnikavidinad kaasa võtta, aga minu soovitus on läbi mõelda, mida tasub kaasa vedada. Esiteks on endal mugavam kui kaasas on võimalikult vähe asju, mis võivad kogemata kuskile ununeda või võõrastesse kätesse sattuda.

Nutitelefon on universaalne reisiabiline

Nutitelefon on pea kõigil taskus ja ilmselt on see meil kõigil kaasas ka reisil. Suureks plussiks on telefoni paindlikkus. Telefon täidab paljusid reisil vajalikke ülesandeid – GPSi ja kaardi kasutamine, vaatamisväärsuste pildistamine ja nii edasi. Pea igas ööbimiskohas on olemas wifi, mille abil saab telefoni kasutades planeerida edasisi käike, broneerida majutust ja osta bussipileteid. Enamiku nutitelefonide kaameraid teevad suurepäraseid igapäevapilte ja on ka reisifotograafiaks täitsa sobivad. Lisaks toimib telefon ka kui taskulamp, äratuskell või muusikamängija. Lisaks on suureks plussiks telefoni puhul selle kaal ja suurus – see ei võta kotis pea üldse ruumi ja selle kaasa võtmine ei ole probleemiks.

Mis võib aga nutitelefonide puhul probleemiks saada, on nende aku – tavaline nutitelefoni aku peab Eestis olles vastu päeva, minimaalsel kasutamisel veidi rohkem. Reisil olles kasutame telefoni ilmselt rohkemateks asjadeks ja seetõttu kulub ka rohkem akut ning väga täpselt tuleb läbi mõelda, millal saad telefoni laadida ja kui palju akut on vaja, et hakkama saada. Telefoni akuprobleemi puhul on abiks akupank, mis kaalub enamasti umbes sama palju kui telefon ise ja võib sind päästa just siis kui pead telefonist kaarti vaatama.

Lisaks on telefonide ekraanid suhteliselt väiksed, seega võtab näiteks kirjade saatmine telefoniga palju rohkem aega kui suuremate ja mugavamate ekraanidega vidinatega. Kui tead, et pead reisil ka tööasju ajama, kirju saatma või dokumente läbi lugema, võid väikse ekraani ja ebamugava kirjutamise tulemusel kergesti ärrituda.

