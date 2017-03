Eesti kasutajateni jõudis seniolematu kiirusega internet

Esimeses faasis muutub 1 Gbit/s kiirus kättesaadavaks ligi 40 000 kliendile, kes saavad soovi korral ise Telia Iseteeninduses oma koduinterneti kiirust tõsta. Tulevikus laieneb 1 Gbit/s võimalus üle Eesti ligi 300 000 aadressile.

«Soovime optilisel kaablil põhinevat Telia Tulevikuvõrku arendada ja laiendada kõikjal Eestis, kus see on vähegi majanduslikult otstarbekas. Täna jõuab Telia optiline kaabel Eestis ligi 300 000 aadressini ning see number kasvab pidevalt,» ütles Telia Eesti tehnoloogiadirektor Kirke Saar.

1 Gbit/s kiiruse lisandumine ettevõtte tooteportfelli on selgelt tulevikku suunatud samm, kuna seadmete arv, mida kodustes tingimustes interneti tarbimiseks kasutatakse, kasvab pidevalt.

Koduse internetiühenduse üks iseloomustavaid näitajaid on suur tarbimine õhtusel ajal, mil kõik erinevad seadmed korraga võrku ühendatakse. Sellisel tippajal tagab parima kasutuskogemuse võimalikult suur internetikiirus.

Telia Eesti võrgu ja infrastruktuuri arendamise allüksuse juhi Toivo Praakeli hinnangul on juba täna paljudes kodudes olukord, kus õhtuse tipptunni ajal jälgitakse HD-pilti 2-3 seadmest ning samal ajal kasutatakse veel erinevaid nutiseadmeid töö tegemiseks, mängimiseks, muusika kuulamiseks jne.

«Samuti lisandub kodudesse järjest rohkem seadmeid, mis kvaliteetse kasutuskogemuse pakkumiseks vajavad järjest paremat internetiühendust. Klientidele tuntuimaks on näiteks 4K või 8K sisu, kuid lähiajal on kindlasti lisandumas ka virtuaalreaalsusel põhinevaid lahendusi. Viimase puhul on hea kasutuskogemuse saamiseks vajalik ka kiire üleslaadimisekiirus, mida suudame optilisel võrgul tagada,» lisas Praakel.

Telia on asunud välja vahetama ka oma ADSL-tehnoloogiat ning aastaks 2020 on plaan viia tänased ADSL kliendid üle kas optilisele kaablile, vaseühendusel põhinevatele tehnoloogiatele VDSL2+ ja G.Fast või siis raadiosidel põhinevale tehnoloogiale F4G.

Lisaks eraklientidele pakub Telia tänasest 1/1 Gbit/s kiirusega internetipaketti ka äriklientidele.

Telia on ainus sideoperaator Eestis, kes pakub oma Tulevikuvõrgus sümmeetrilisi kiirusi, mis tähendab, et interneti üles- ja allalaadimiskiirus on ühesuurused.